Москва, 30 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Ключевым аргументом в мировой политике сегодня является не оружие, а энергетика. Об этом 30 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Мировая политика сегодня делается не бряцанием оружия, а глобальными энергетическими проектами», — сказал участник ток-шоу.

Причем именно этот рычаг сегодня активно использует Россия на международной арене.

«На Западе страх и растерянность. Запад слабеет, деградирует. Отсюда и страх перед Россией и попытки западных элит объяснить все проблемы, которые существуют в их странах одним словом — Путин», — заявил Коротченко.