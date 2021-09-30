Рязань, 30 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Врезку в тепломагистраль проводят рабочие 30 сентября в посёлке Строитель Рязани. Из-за этого от теплоснабжения временно отключили несколько социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации города.

Gradkostroma.ru Ремонт теплотрассы

На эстакаде над железной дорогой четвёртой тепломагистрали рабочие поводят переврезку подающего трубопровода. До 1 октября будет выведен из эксплуатации участок тепломагистрали, обеспечивающий теплом два центральных тепловых пункта Строителя, теплоузел одного дома по улице Дружной, детские сады №№122 и 152, школа №49 и поликлиника №15.

Монтажные работы ориентировочно завершаться 30 сентября около 20:00. А в полном объеме работы планируется закончить 1 октября к 09:00.