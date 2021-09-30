Бишкек, 30 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Законодательством Киргизии предусмотрена ежегодная индексация пенсии — это нужно для того, чтобы пенсия постепенно достигла размера прожиточного минимума. Об этом заявил председатель социального фонда Жаныбек Орозалиев на пресс-конференции сегодня, 30 сентября.

Пенсия

«Государство гарантирует постепенное повышение пенсий с учетом прожиточного минимума», — сказал он.

По словам главы соцфонда, в настоящее время в республике насчитывается 709,7 тысячи пенсионеров.

Орозалиев также отметил, что в январе — июле 2021 года на выплату пенсий социальный фонд Киргизии потратил 29 млрд 83 млн сомов (24 млрд 921 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что власти Киргизии обещают поднять пенсии с 1 октября 2021 года. Средний размер выплат должен вырасти на 8% или на 455 сомов (390 рублей) и достигнуть 6 248 сомов (5 358 рублей).

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