Стокгольм, 30 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Сотрудники Полиции Швеции расследуют, могло ли «дело о выселении» быть причиной мощного взрыва в центре Гётеборга, прогремевшего ранее на этой неделе. 30 сентября телеканал SVT сообщил, что сейчас полиция разыскивает мужчину в возрасте 55 лет, который был заочно арестован.

(сс) Håkan Dahlström Шведская полиция

По информации журналистов, главной зацепкой следствия по делу о взрыве в многоквартирном доме в Гётеборге ранним утром 28 сентября является «дело о выселении».

Согласно информации местной газеты Göteborgs-Posten, в тот день, когда произошел взрыв, сотрудники правоохранительных органов должны были провести выселение одного из жильцов.

Арестованный заочно подозревается в вероятной причине всеобщего разрушения дома в результате взрыва, а также совершении тяжкого преступления. Полиция и прокуратура пишут в совместном пресс-релизе, что они продолжают активно работать и в настоящее время нет ничего, что указывало бы на связь инцидента с деятельностью организованной преступной группировки.