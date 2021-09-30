Баку, , 15:28 — REGNUM В Азербайджане заработал Центр командного управления сухопутными войсками ВС республики. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана Mod.gov.az

«Центр командного управления создан для устойчивого управления силами и средствами, находящимися в подчинении командования Сухопутных войск, взаимодействия с другими родами войск, анализа данных и информирования высшего командования», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в первый день работы центра, который взаимодействует с командным пунктом минобороны республики, был проведён брифинг. На нём сообщили о событиях, которые произошли в сухопутных воинских частях в течение дня и на границе, а также заслушали доклады командиров.

Стоит отметить, что 30 августа министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провёл совещание, на котором обсуждали ситуацию на азербайджано-армянской границе и в Нагорном Карабахе. По его итогам глава военного ведомства поручил «незамедлительно и адекватно реагировать на провокации противника», а также оттачивать деятельность пунктов управления войсками.

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