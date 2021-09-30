Москва, 30 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. На 12 октября текущего года намечена очередная плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

МКС

"Очередная плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), 12 октября в 10:28 мск служебный модуль «Звезда» получит команду на включение двигателей, после чего они проработают в течение 34,7 секунды.

Кроме этого, отмечается, что импульс составит 0,48 м/с и после проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится на 0,8 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия предложила Турции сотрудничество в области космических запусков.