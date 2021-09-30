Афины , , 15:33 — REGNUM Соглашение между Грецией и Францией, подписанное 28 сентября, содержит серьезный пункт о взаимной помощи в области обороны, которая выходит за рамки обязательств по коллективной поддержке, которые существуют как в НАТО, так и в договорах Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на брифинге с президентом страны Катериной Сакелларопулу 29 сентября.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party — EPP Summit, Brussels

Важно также, что греческие вооруженные силы приобретают современные французские фрегаты по самой выгодной цене. Это позволит Греции модернизировать флот на многие десятилетия и даст стране очень значительный оперативный потенциал в Восточном Средиземноморье и не только там, отметил Мицотакис.

Кроме того, это соглашение «является моделью для более систематического сотрудничества между европейскими государствами с целью практической реализации вопроса европейской стратегической автономии в то время, когда Европа должна, наконец, согласовать свою геополитическую мощь со своей экономической мощью».

Мицотакис также подчеркнул, что Франция является самой сильной в военном отношении страной в Европейском союзе, единственной, у которой есть ядерный арсенал. Он разделяет с президентом Франции Эммануэлем Макроном видение сильной и автономной Европы, «которая может защищать, при необходимости, свои собственные геополитические интересы».

Премьер-министр Греции сообщил президенту, что «это соглашение никоим образом не следует толковать как подрыв позиций Греции в Евроатлантическом альянсе. На самом деле все наоборот. Я считаю, что чем больше европейских стран укрепляют свои оборонные бюджеты и чем больше Европа приобретает больший потенциал для улучшения сотрудничества в области обороны, тем сильнее становятся НАТО и трансатлантические связи».