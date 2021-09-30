Токио, 30 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Девкиты (комплекты для разработки) Nintendo Switch Pro есть, как минимум, у 11 игровых студий. Об этом 30 сентября сообщает «Игромания», ссылаясь на новое расследование Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

В Bloomberg утверждают, что Nintendo планировала выпустить новую версию консоли в ближайшем будущем, но передумала из-за нехватки комплектующих. Официальный анонс должен состояться в конце 2022 года.

Впрочем, разработчики из Nintendo уже опровергли эту информация. По их словам, выпуск 4К-версии Nintendo Switch не планируется вовсе.