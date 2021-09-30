Москва, 30 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. К сожалению, как бы граждане ни противились, но экономика России глубоко интегрирована в мировую экономическую систему и все процессы, которые происходят в крупнейших державах, практически моментально транслируются на экономики других стран, в том числе и нашу страну, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Pixabay.com Инфляция

«Мировая инфляция уже бьёт рекорды. В США инфляция в апреле составила 4,2% (рекордная с 2007 года), во Франции — 2,7%, Италии — 3%, и это тоже рекордная инфляция за десятилетие. Российская экономика зависит одинаково от экспорта и импорта. Это мощнейшие каналы ее ретрансляции. Практически единственный способ сдерживания инфляции — дальнейшее изменение ключевой ставки, что и предпринял ЦБ РФ: у нас есть значительная корреляция инфляции и монетарной политики.

Парадоксально, но рост денежной массы (в России он составляет пока 11,5%, для сравнения в США — около 15%) может способствовать снижению инфляции и укреплению рубля.

К сожалению, административные меры, направленные на искусственную заморозку цен уже не будут так эффективны», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 27 сентября ускорилась до 7,26% в годовом выражении, приводит данные Минэкономразвития.

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