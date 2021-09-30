Таллин, 30 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Эстонская Консервативная Народная партия (EKRE) впервые за время проведения социологических опросов возглавила список самых популярных партий страны среди потенциальных избирателей. Об этом сообщил портал ERR.

Pixabay.com Эстония

EKRE стала самой популярной политической силой страны по итогам опроса эстонской социологической фирмы Norstat, проведенного в период с 1 по 27 сентября нынешнего года. Прежний многолетний лидер предпочтений избирателей — правящая Реформистская партия — опустился на второе место. EKRE известна своей острой критикой правительства и правящих партий за проводимую политику в связи с ковид-ограничениями и вакцинацией от коронавируса COVID-19. Это единственная парламентская партия Эстонии, которая публично выражает поддержку ковид-диссидентам.

За EKRE готовы проголосовать 24,6% опрошенных, это на 0,2% больше, чем ранее. Популярность реформистов, наоборот, снизилась с 25,6% до 24,2%. На третьем месте остается входящая в правительство Центристская партия с рейтингом 19,7%, а на четвертом — оппозиционная партия «Эстония 200», которую поддерживают 12,2% респондентов. За неделю популярность центристов выросла на 1,3 процентных пункта, а рейтинг «Эстонии 200» упал на 0,5%.

За Социал-демократическую партию готовы голосовать 8,9% избирателей, а за партию Isamaa — 7%. За партию «Зеленые Эстонии» готовы отдать голоса 2,1% избирателей. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже 2%.

Совокупная поддержка входящих в коалиционное правительство центристов и реформистов составляет 43,9%. Это самый низкий суммарный рейтинг коалиционных партий при нынешнем правительстве, существующем с января 2021 года. Совокупная поддержка парламентской оппозиции составляет 40,5%.