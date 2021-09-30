Лондон, 30 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Великобритании снимут драматический сериал про отравление экс-офицера ФСБ России Александра Литвиненко, главную роль сыграет британский актер Дэвид Теннант, сообщает Deadline.

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Отмечается, что супругу Литвиненко сыграет Маргарита Левиева, сыгравшая в фильмах «Невидимый» и «Линкольн для адвоката».

Четырехсерийная драма выйдет в эфир на телеканале ITV. Дата выхода сериала пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник госбезопасности, бывший сотрудник КГБ — ФСБ Александр Литвиненко в 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьёй в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище. Впоследствии он начал сотрудничать с британской разведкой. Умер в 2006 году в результате отравления.

Британские власти винят в смерти Литвиненко российские спецслужбы, но доказательств этому до сих пор не представлено.