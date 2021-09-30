Бишкек, 30 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Более 750 тысяч киргизстанцев вынуждены находиться в трудовой миграции за рубежом. Об этом заявил директор департамента внешней миграции МИД Киргизии Таштанбек Каймазаров на заседании тематического круглого стола сегодня, 29 сентября.

Focus.kg Трудовые мигранты

По его словам, только треть из них планирует впоследствии вернуться на родину.

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Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что большинство киргизских трудовых мигрантов работает в России, также граждане часто выезжают на заработки в Казахстан и Турцию.

Говоря о причинах того, почему каждый восьмой житель страны вынужден был стать трудовым мигрантом, он сообщил, что из-за ограниченных ресурсов, особенно в сельской местности, трудовая миграция является для киргизстанской молодежи единственной возможностью найти работу и повысить свой социальный статус.

«Также многие семьи мигрантов живут за счет денежных переводов, поступающих из-за рубежа», — констатировал чиновник.

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