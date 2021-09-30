Тюмень, 30 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Сильный пожар бушует на крыше жилого многоквартирного дома в Тюмени. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба МЧС РФ по Тюменской области.

Dave Hogg Пожар

«В 16:40 (14:40 мск). 30.09.2021 г. поступило сообщение о загорании кровли на 10 этажном многоквартирном доме, по адресу: г. Тюмень, ул. Народная 10. К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

Также кадры очевидцев произошедшего с места произошедшего обнародовал Телеграмм-канал «ЯП-События». На них видно, что с крыши дома в небо поднимаются клубы черного дыма и сквозь них видно бушующее пламя. Кроме того, указывается, что из этого дома были эвакуированы более 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что пожар в селе Пахачи Олюторского района, который возник 30 сентября, не затронул жилые дома.