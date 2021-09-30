В Тюмени на крыше жилого дома начался сильный пожар
Тюмень, 30 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Сильный пожар бушует на крыше жилого многоквартирного дома в Тюмени. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба МЧС РФ по Тюменской области.
«В 16:40 (14:40 мск).
Также кадры очевидцев произошедшего с места произошедшего обнародовал Телеграмм-канал «ЯП-События». На них видно, что с крыши дома в небо поднимаются клубы черного дыма и сквозь них видно бушующее пламя. Кроме того, указывается, что из этого дома были эвакуированы более 50 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что пожар в селе Пахачи Олюторского района, который возник 30 сентября, не затронул жилые дома.