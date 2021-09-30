Уфа, , 15:24 — REGNUM В Башкирии намерены создать комитет по деловому и научно-культурному сотрудничеству с Италией. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что решение о создании такого комитета было принято 30 сентября на заседании представительства ассамблеи народов Евразии в Башкирии.

Комитет, который возглавит представитель Итало-Российской торговой палаты в Башкирии Руслан Кинзикеев, будет работать в составе республиканского представительства ассамблеи.

«Для Башкирии Италия традиционно является важным партнером, и экономические связи между республиками имеют колоссальный потенциал для развития», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, который выразил уверенность, что создание комитета даст новый импульс для дальнейшего развития башкирско-итальянского диалога.