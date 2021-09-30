Томск, 30 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Томскстат сравнил цены на продовольственные товары в субъектах Сибирского федерального округа (СФО).

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в Томскстате, самая высокая цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта зафиксирована в Иркутске (72,28 рубля за кг), самая низкая — в Кызыле (43,86 рубля). Цена в Томске — 51,3 рубля за кг.

Самый дорогой хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной обнаружен в Абакане (85,31 рубля за кг), самый дешёвый — в Омске (51,54 рубля). Средняя цена в Томске — 58,47 рубля за кг.

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