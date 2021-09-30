Тюмень, 30 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Тюмени горит крыша многоэтажного дома на улице Народной, 10. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информацию обслуживающей дом организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

В социальных сетях тюменцы делятся фото и видеозаписями пожара.

Изданию в управляющей компании «Гармония» сообщили, что возгорание было зафиксировано в 16:26 по местному времени (14:26 мск). Специалисты УК вызвали огнеборцев. На данный момент горит кровля многоэтажки.