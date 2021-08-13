Париж, 30 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Steam состоялся релиз Rogue Lords — тактической игры, в которой геймеры берут на себя роль Дьявола. Об этом сообщается 30 сентября на официальной странице проекта в сервисе.

Lyncconf Games Геймер

В Rogue Lords игрокам нужно будет командовать отрядом злодеев из культовых фильмов и литературных произведений. В команде могут оказаться граф Дракула, Всадник без головы, Барон Суббота и Доктор Франкенштейн со своим Чудовищем.

Пока у игры всего восемь обзоров в Steam. Все они исключительно положительные.