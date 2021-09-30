Архангельск, 30 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. На улицах Архангельска установили светофоры с обратным отсчетом времени. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Светофор

Пока специалисты «Горсвета» выполнили замену светофорных модулей жёлтого цвета на табло обратного отсчета времени на 18 объектах.

«Установка табло обратного отсчета времени позволяет водителю видеть, сколько времени осталось до переключения светофорного объекта в иной режим работы и заранее принимать решение о выборе скорости, остановке или начале движения. Это удобно, дисциплинирует водителей и повышает безопасность дорожного движения», — пояснил директор предприятия Александр Гурьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске при благоустройстве сквера использовали тротуарную плитку, которая стоит в два раза дешевле, чем указано в проекте.