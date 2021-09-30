Москва, 30 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн станет ведущим одной из программ на телеканале СТС. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте вещателя 30 сентября.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER» Моргенштерн

«На СТС новый ведущий! Кайф?» — подписала фото с Моргенштерном команда телеканала. По данным издания «Канобу», рэпер, а также блогер Ида Галич и капитан сборной России по регби Василий Артемьев будут вести экстремальное шоу «Русский ниндзя». Дата выхода проекта пока неизвестна.

Добавим, что «Русский ниндзя» является российской версией популярного шоу Ninja Warrior. Задача участников проекта заключается в прохождении полосы препятствий.