Москва, 30 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Программа маткапитала в России имеет значительный социальный эффект и любые инициативы, направленные на ее развитие, являются крайне важными, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

«Особую роль здесь играет расширение возможностей использования выделенных государством средств исходя из индивидуальных потребностей родителей.

В данном аспекте подготовка ребенка к школе является весьма удачным решением, однако возникает сложность в контроле целевого использования средств.

Деньги маткапитала не должны тратиться на решение индивидуальных задач родителей, а идти именно на покупку товаров, необходимых школьнику.

В этой логике сумма 20 тыс. руб. должна представлять собой некий сертификат или скидочный купон, который будет приниматься продавцами в счет оплаты широкой линейки товаров, необходимых школьникам разных возрастов, что на практике реализовать весьма непросто.

Выбор государством единого продавца будет связан с коррупционными рисками при его определении, а универсальный механизм обмена продавцами школьных товаров подобного сертификата или купона на реальные деньги не разработан», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Счётной палате России предложили задействовать средства материнского капитала для ежегодных выплат семьям на подготовку детей к школе.

Читайте также: Счётная палата России предложила ежегодно выплачивать к школе 20000 рублей