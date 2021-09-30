Москва, 30 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Количество зарегистрированных хищений автомобилей в России по итогам трёх кварталов 2021 года снизилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба «Страхового дома ВСК».

Автомобиль

Наиболее угоняемыми моделями стали машины Hyundai. С января по сентябрь 2021 года в России было зафиксировано на 35% больше угонов с участием этих автомобилей.

На втором месте оказалась еще одна южнокорейская марка — Kia, число угонов которой, наоборот, сократилось на 43%. А замыкают тройку лидеров автомобили Toyota и Lexus. За девять месяцев текущего года количество угонов этих автомобилей снизилось на 44% и 7% соответственно.

Число случаев угона автомобилей Lada выросло на 13%. Также в рейтинг самых угоняемых машин попала еще одна отечественная марка — «ГАЗ».

Напомним, по данным онлайн-сервиса «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс», на подготовку подержанного автомобиля к продаже в России уходит в 2021 году порядка 4000 рублей.

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