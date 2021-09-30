Ижевск, 30 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Во всех 25 муниципальных округах Удмуртии в период с 23 по 30 сентября были избраны главы советов депутатов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Совет депутатов городского округа Щёлково Щёлковские депутаты

В 14 округах посты сохранили предыдущие руководители советов, в 11 округах были избраны новые главы. Так, председатели советов сменились в Алнашском, Глазовском, Граховском, Кезском, Киясовском, Игринском, Каракулинском, Балезинском, Камбарском, Воткинском и Ярском районах.

В парламенте напомнили, что решение о создании муниципальных округов в Удмуртии было принято в марте 2021 года. Тогда был изменен регламент объединения муниципальных образований на территории 25 районов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс преобразования был запущен еще в 2019 году. Предполагалось, что за счет объединения количество муниципальных образований сократится почти вдвое, что поможет улучшить экономическую ситуацию и повысить эффективность управления в районах, а также сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата.

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