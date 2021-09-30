Псков, 30 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Коечный фонд ковидных стационаров Псковской области загружен на 88%. За минувшие сутки в регионе выявили еще 168 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в регионе проведено 542 525 исследований, из них 2064 — за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в области подтверждено 50 433 случая заражения коронавирусом, в том числе 168 — за прошедший день. Это на четыре случая больше, чем днем ранее.

Отметим, что рост подтверждённых случаев фиксируется с середины сентября, ввиду чего глава региона анонсировал введение дополнительных ограничений, о которых пообещал сообщить в ближайшее время.

Выздоровели за время пандемии 43 122 псковича, в том числе 130 из них были выписаны за минувшие сутки. Умерли 777 человек, в том числе четыре летальных исхода в Псковской области были зарегистрированы за 29 сентября.