Токио, 30 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Релиз экшен-игры Earth Defense Forces 6 отложили до 2022 года. Об этом 30 сентября сообщает издание Kotaku.

Жук

Причина задержки со стороны разработчиков пока не сообщается. Изначально игра должна была выйти в 2021 году, но точная дата также не сообщалась.

Напомним, что Earth Defense Forces — это игра, в которой геймерам нужно отразить нападение гигантских инопланетных жуков на Землю. Первая часть франшизы вышла ещё в 2003 году.