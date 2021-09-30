Киев, 30 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Работники кол-центра в Киеве с помощью мошеннических схем вынуждают клиентов российских банков переводить деньги на чужие счета. Об этом рассказал журналист украинского издания «Страна» Влад Бовтрук.

Kai Chan Vong Телефонный звонок

Бовтрук под предлогом трудоустройства пришёл в кол-центр, который находится в центре Киева неподалёку от главного офиса Службы безопасности Украины. Ему удалось узнать, как действуют мошенники и снять внутри помещения видео.

В офисе кол-центра работают несколько «операторов». Ни звонят гражданам России — клиентам банков, включая Сбербанк, и обманом вынуждают их перевести деньги на чужой счёт. В день «оператор» совершает примерно 300 звонков, представляется техническим сотрудником Сбербанка и обманывает до пяти человек.

Действуют «операторы» по «методичке», пояснили Бовтруку на собеседовании. В день сотрудники кол-центра должны «заработать» 200 тыс. рублей. Им обещают долю от «сделки» — 7,5%, а также зарплату до 20 тыс. гривен в месяц (около $752) за пятидневную рабочую неделю.

Журналист, как отмечает издание, «работал» в офисе несколько часов и был раскрыт. Он покинул офис.

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