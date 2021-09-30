Кол-центр в Киеве выманивает деньги у клиентов российских банков
Киев, 30 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Работники кол-центра в Киеве с помощью мошеннических схем вынуждают клиентов российских банков переводить деньги на чужие счета. Об этом рассказал журналист украинского издания «Страна» Влад Бовтрук.
Бовтрук под предлогом трудоустройства пришёл в кол-центр, который находится в центре Киева неподалёку от главного офиса Службы безопасности Украины. Ему удалось узнать, как действуют мошенники и снять внутри помещения видео.
В офисе кол-центра работают несколько «операторов». Ни звонят гражданам России — клиентам банков, включая Сбербанк, и обманом вынуждают их перевести деньги на чужой счёт. В день «оператор» совершает примерно 300 звонков, представляется техническим сотрудником Сбербанка и обманывает до пяти человек.
Действуют «операторы» по «методичке», пояснили Бовтруку на собеседовании. В день сотрудники кол-центра должны «заработать» 200 тыс. рублей. Им обещают долю от «сделки» — 7,5%, а также зарплату до 20 тыс. гривен в месяц (около $752) за пятидневную рабочую неделю.
Журналист, как отмечает издание, «работал» в офисе несколько часов и был раскрыт. Он покинул офис.
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