Тюмень, , 15:12 — REGNUM В Тюменской области по собственному желанию покинул пост руководителя ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Анатолий Старостин. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Лесной пожар Volgograd.ru

Авиабаза занимается тушением лесных пожаров и следит за пожарной безопасностью в зелёных зонах Тюменской области. Здесь работает почти 1,5 тысяч сотрудников, из них более ста работников пожарной десантной службы. Сейчас ведомство возглавил Николай Мальцев, который ранее руководил ГКУ ТО «Тюменьлес».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года Тюменскую область охватили небывалые по масштабу лесные пожары. Площадь, пройденная огнём по лесам и ландшафту, составила 190 тыс. га. Предварительный ущерб от пожаров — 160 млн рублей, сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

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