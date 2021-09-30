Минск, 30 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Государственный долг Белоруссии на 1 сентября года составил 57,2 млрд белорусских рублей ($22,8 млрд), что на 1,1% меньше, чем в начале года. об этом 30 сентября проинформировало министерство финансов постсоветской республики.

Publicdomainpictures.net Кризис

«Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2021 года составил 18,3 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%», — сообщили в министерстве.

По официальным данным, за январь-август были привлечены внешние государственные займы на $999,7 млн, из них $813,6 млн — правительства России; $142,6 млн — МБРР; $20 млн — Фонда международного развития ОПЕК; $14,9 млн — Экспортно-импортного банка Китая; $8,6 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-августе 2021 года составило $1,2718 млн: $554,5 млн — правительства и банков России; $403,1 млн — банков Китая; $238,5 млн — ЕФСР; $71,8 млн — МБРР; $3,2 млн — ЕБРР и СИБ; $0,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг Белоруссии за этот же период вырос на 14,3% до 11,3 млрд бел.руб. Минфин пояснил, почему так произошло: «В январе-августе 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 799,7 млн. долларов США и 191,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 132,0 млн. долларов США и 92,2 млн. рублей».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии