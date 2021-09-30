Киев, , 15:10 — REGNUM До конца нынешнего отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду на Украине повышаться не будут. Об этом 30 сентября заявил украинский президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании конгресса местных и региональных властей, которое транслировали местные телеканалы.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа», — сказал он.

Также Зеленский уточнил, что это стало возможно в результате работы правительства страны, компании «Нафтогаз» и Ассоциации городов Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что с помощью поставок «зеленого» водорода Украина может стать важным поставщиком энергии в Евросоюз и оттеснить с этого рынка Россию.