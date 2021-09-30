Афины , , 15:13 — REGNUM Жители Греции старше 60 лет и сотрудники сектора здравоохранения могут записаться на прием к врачу для третьего укола вакцины от COVID-19, начиная с четверга, 30 сентября. Об этом сообщает AMNA. До получения третьей дозы должно пройти не менее шести месяцев с момента завершения вакцинации.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Третий бустерный укол считается целесообразным для указанных групп, поскольку количество защитных антител от COVID-19 начинает уменьшаться через шесть месяцев; особенно это актуально для пожилых, что же касается тех, кто работает в системе здравоохранения, они подвергаются более высокому воздействию вируса.

Третья доза уже была предоставлена особенно уязвимым группам — лицам с ослабленным иммунитетом и жителям домов престарелых.

Хотя бустерный укол не является обязательным с учетом том, что человек считается полностью вакцинированным после получения двух уколов (или одного укола однокомпонентной вакцины), третий укол настоятельно рекомендуется для лучшей защиты от COVID-19.

Список лиц, имеющих право на получение третьей дозы, будет регулярно обновляться. Вводимая вакцина представляет собой точно такую же вакцину Pfizer. Все лица, вакцинированные препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca, в качестве третьей дозы получат именно вакцину Pfizer. Для лиц, которым была дана вакцина Johnson & Johnson, разрабатываются рекомендации.

Побочные эффекты третьей дозы аналогичны побочным эффектам первой и второй дозы и обычно считаются более мягкими.