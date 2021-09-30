Ижевск, 30 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Удмуртии на карантин закрыты 14 учреждений образования. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщила на своей странице в социальной сети.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Он уточнил, что шесть учреждений соблюдают карантин по коронавирусу, восемь — в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. При этом он не уточнил, школы это или детские сады.

Он подчеркнул, что решение вопроса о формате работы образовательных организаций зависит от количества заболевших и уровня вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце каждой недели власти Удмуртии будут оценивать эпидемическую ситуацию в регионе и на основании этой оценки будут принимать решение о дальнейшей работе образовательных учреждений. На сегодняшний день образовательные учреждения республики продолжают работу в обычном режиме, без перехода на дистанционную форму обучения. При этом антикоронавирусные меры во всех школах, детских садах, колледжах и вузах будут усилены.

Читайте также: В Удмуртии приняли решение о формате работы образовательных учреждений