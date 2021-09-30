Джакарта, 30 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Министр образования, культуры, исследований и технологий Индонезии Надием Макарим приветствовал открытие первого иностранного кампуса в стране, сообщает CNN Indonesia.

Irinazybina Студенты

Австралийский кампус начнет свою деятельность 4 октября. Первые лекции пройдут в онлайн-формате.

В кампусе будут открыты программы по направлениям магистратуры и аспирантуры. Университет сможет принимать 2000 студентов в год.

Как сообщало ИА REGNUM, уголок для чтения на индонезийском языке появился в Национальной академической библиотеке Казахстана.