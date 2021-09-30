Москва, 30 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Увеличение числа потребительских кредитов среди населения России достаточно просто объяснить, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт: руководитель компании «Интерпортфолио» Алексей Каневский.

Кредит

«Количество денег и, соответственно, покупательская способность в условиях экономического кризиса у российских граждан сокращается.

Люди активней пользуются заимствованными средствами. Мне кажется, тенденция, связанная с ростом потребительского кредитования, будет продолжаться.

Между тем, текущая ситуация может усложниться рисками невозврата кредитов, их подорожания и так далее.

При этом других способов, к сожалению, поддержать экономическую покупательскую активность населения кроме как использовать заимствования в банках, сейчас сложно представить», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), жители РФ в августе 2021 года взяли кредиты наличными на рекордную сумму в 612 млрд рублей.

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