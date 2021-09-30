Минск, 30 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. На осенней сессии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии будет рассмотрен законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за призывы к санкциям. Об этом 30 сентября заявил спикер ППНС Владимир Андрейченко.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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«В порядке реализации права законодательной инициативы депутатами в Палату представителей внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к санкциям. Его необходимо оперативно подготовить и рассмотреть на осенней сессии в первом и во втором чтениях», — цитирует госинформагентство БелТА заявление спикера нижней палаты белорусского Нацсобрания.

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Напомним, многие государства не признают Национальное собрание Белоруссии полноценным парламентом. ОБСЕ никогда не признавала демократичность формирования этого органа, безотказно голосующего за законопроекты из президентской администрации.

Официальный Минск находится под санкциями США, ЕС и их партнёров почти четверть века. В 2020 году санкции были усилены как реакция на фальсификацию президентских выборов и государственный терроризм «режима Лукашенко». МИД Белоруссии заявил о введении ответных санкций и призвал Россию присоединиться к ним.