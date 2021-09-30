Малоярославецкий район, Калужская область, 30 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Поисковый отряд «Ильинский патруль» из Обнинска сделал подарок музею «Ильинские рубежи», обновив уличную экспозицию мемориального комплекса, сообщили 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского областного парламента.

Zskaluga.ru Участники поискового отряд «Ильинский патруль».

Поисковики во главе с депутатом Законодательного собрания Калужской области Олегом Комиссаром демонтировали выцветшую от времени карту-баннер с расположением фортификационных сооружений центрального сектора обороны Малоярославецкого боевого участка и установили на фасад музея новую. Печать обновлённых карт и их монтаж стали доброй традицией, введённой отрядом. Помимо того, что вновь напечатанный баннер выглядит более красочно, на нём нанесены новые объекты, найденные «Ильинским патрулём» за последнее время.

При поддержке Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина было найдено более 90 долговременных огневых точек (ДОТов). 50 из них, благодаря «Ильинскому патрулю», стали объектами историко-культурного наследия Калужской области. Посетители комплекса могут увидеть, как выглядит Ильинский рубеж на карте. В музее можно получить уменьшённую копию карты и самостоятельно осмотреть все оборонительные сооружения октября 1941 года.