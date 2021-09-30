Ижевск, 30 сентября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В конце каждой недели власти Удмуртии будут оценивать эпидемическую ситуацию в регионе и на основании этой оценки будут принимать решение о дальнейшей работе образовательных учреждений. Об этом глава республики Александр Бречалов сообщил на своей странице в социальной сети.

(сс) Jill Carlson Школьник в маске

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«На сегодняшний день образовательные учреждения республики продолжают работу в обычном режиме, без перехода на дистанционную форму обучения», — уточнил он.

Вместе с тем, для максимальной безопасности детей будет действовать комплекс мер. Во всех учреждениях образования усилят утренний фильтр, потоки обучающихся будут максимально разделены посредством отдельных входов и выходов и плавающего расписания, система вывода на карантин отдельных классов и школ будет детально проработана и согласована с медиками и специалистами Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 сентября в Удмуртии начала действовать ряд ограничительных мер, который касается в основном учреждений общественного питания. С 5 октября эти меры будут распространены на культурные и спортивные организации. Министерству образования региона было поручено принять решение о формате обучения школьников и студентов в условиях осложнившейся эпидситуации.

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