Уфа, 30 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Водителю скорой помощи был установлен режим рабочего времени продолжительностью 24 часа в сутки в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Сообщается, что сотрудники этого надзорного ведомства завершили расследование несчастного случая, который произошел с работниками скорой помощи Кармаскалинской ЦРБ.

Рано утром 23 июня на 12-м км автотрассы Улукулево-Кабаково автомобиль скорой помощи наехал на металлическую трубу моста, в результате чего автомашина опрокинулась на бок. В этом ДТП пострадали 50-летний водитель и 41-летняя фельдшер, которая ехала в этом автомобиле.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что водитель нарушил правила дорожного движения. Кроме этого, сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения трудового законодательства, которые также стали причинами произошедшего несчастного случая.

«Так, зафиксировано, что водителю скорой помощи фактически установлен режим рабочего времени продолжительностью 24 часа в сутки, в то время как для него, «осуществляющего перевозки для учреждений здравоохранения», он не должен превышать 12 часов (п. 6 «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей», утверждённых приказом Минтранса РФ от 16.10. 2020 г. № 424»). Кроме того, установлено, что техосмотром автомобиля перед выходом на линию фактически занимался сам водитель», — говорится в сообщении пресс-службы.

За допущенные нарушения работодателя оштрафовали на более ста тысяч рублей.