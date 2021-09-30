Лейк-Форест, США, 30 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Американская студия Turtle Rock Studios выпустила релизный трейлер PC-версии своего кооперативного экшена Back 4 Blood. Ролик был опубликован 30 сентября на YouTube-канале издания IGN.

Скриншот с YouTube Back 4 Blood

Back 4 Blood расскажет о группе выживших, которая сражается с ордами зараженных во время зомби-апокалипсиса. Игроков ожидает как сюжетная кампания, так и различные соревновательные режимы.

Релиз Back 4 Blood состоится 12 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.