Киев, , 14:56 — REGNUM С помощью поставок «зеленого» водорода Украина может стать важным поставщиком энергии в Евросоюз и оттеснить с этого рынка Россию. Об этом 30 сентября заявил в ходе брифинга украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

По словам главы МИД Украины, страна сможет укрепить свою энергетическую безопасность и экономику с помощью поставок водорода.

«Со всех точек зрения развитие водородной энергетики является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально сменить расклад сил в Европе. Например, Украина в отношениях с Германией может занять место России, когда идет речь о поставках газа», — сказал Кулеба.

При этом он подчеркнул, что Украине не нужно рассматривать поставки водорода в Евросоюз как исключительно экономический проект, так как они являются большим политическим проектом и очень серьезным инструментом для европейской интеграции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября научно-техническую космическую программу Украины на период с 2021 по 2025 год на общую сумму 40,78 млрд гривен (свыше $1,5 млрд) утвердило украинское правительство.