На Южном берегу Крыма строят тоннельный водовод
Симферополь, 30 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Работы по реконструкции тоннельного водовода Южного берега Крыма планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым 30 сентября.
Строительство водовода ведётся путём тоннелирования с глубиной закладки от 200 до 900 метров. Трасса тоннеля станет продолжением существующего недостроенного дублирующего участка тоннеля, будет проходить параллельно эксплуатируемому Ялтинскому гидротехническому тоннелю.
Руководитель проекта службы заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Николай Путилин отметил, что через этот водовод будет осуществляться транспортировка воды из водохранилища «Счастливое-2» на очистные сооружения с последующей подачей питьевой воды в городской округ Ялта
Отметим, что объект строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма, на эти цели выделено 8,5 млрд рублей. Завершить работы планируется в 2024 году.