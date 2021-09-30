Симферополь, 30 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Работы по реконструкции тоннельного водовода Южного берега Крыма планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым 30 сентября.

Пресс-служба правительства Республики Крым Строящийся тоннель

Строительство водовода ведётся путём тоннелирования с глубиной закладки от 200 до 900 метров. Трасса тоннеля станет продолжением существующего недостроенного дублирующего участка тоннеля, будет проходить параллельно эксплуатируемому Ялтинскому гидротехническому тоннелю.

Руководитель проекта службы заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Николай Путилин отметил, что через этот водовод будет осуществляться транспортировка воды из водохранилища «Счастливое-2» на очистные сооружения с последующей подачей питьевой воды в городской округ Ялта

«Протяжённость участка реконструкции — 7,5 км. Тоннельная часть составляет 5,6 км и 1,5 составляет существующий тоннель, который также будет реконструирован», — добавил Путилин.

Отметим, что объект строится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма, на эти цели выделено 8,5 млрд рублей. Завершить работы планируется в 2024 году.