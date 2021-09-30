Москва, 30 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Реализация с 2018 года пилотных проектов кредитными организациями по выдаче потребительских кредитов без обеспечения способствовала расширению этого вида кредитования и привлечению новых заемщиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Banki.ru Потребительский кредит

«Соблазн необеспеченного потребительского кредитования для граждан РФ заключается в том, что для получения нового кредита не требуется какое-либо обеспечение, что психологически не сдерживает заемщика от получения нового кредита и возможности его обслуживания. А «сказки» кредитных организаций о реструктуризации кредитов с учетом нового займа и вовсе «сносят голову» заемщикам.

Причина роста потребности в новом кредите в этом осеннем сезоне банальны: после окончания периода отпусков части заемщиков требуются средства, либо нужно подготовить детей к школе: новая форма, новый компьютер, так необходимый для дистанционного обучения, рост цены в магазинах, не совпадающих с темпами роста заработной платы; рост ключевой ставки Банка России и перспективы ее дальнейшего увеличения.

Эти факторы подстегнули рост спроса на потребительские кредиты. Вот и по итогам августа месяца текущего года выдачи необеспеченных потребительских кредитов вновь обновили рекорд. По сравнению с августом 2020 года, когда банки выдали 484 млрд руб. таких кредитов, прирост составил 33,5%.

Количество выданных необеспеченных кредитов тоже выросло до рекордного уровня — 2,1 млн штук (прирост по сравнению с августом прошлого года составил 33%). Средняя сумма потребительского кредита при этом составила 313 тыс. 600 рублей.

Чем опасен рост кредиторской задолженности для россиян? Не способностью вовремя и полностью рассчитаться по имеющимся кредитам. Только в первом полугодии текущего года у судебных приставов на руках находилось исполнительных листов к физическим лицам о возврате денежных средств кредитным организациям на сумму более 2 трлн рублей.

Чем опасен рост кредиторской задолженности для банков? Банки кредитуют население «чужими» деньгами. Для сохранности банка необходим постоянный возврат выданных кредитов. В противном случае банк ждет дефолт.

Только в 2020 году Банк России отозвал лицензии у 15 банков. По состоянию на 01 сентября 2021 года в России действуют 339 коммерческих банков, а ведь в начале 90-х годов прошлого столетия их было более 3000. Основная причина банкротства невыполнение обязательных нормативов Банка России, выдача необеспеченных кредитов и как следствие их невозврат.

Складывающаяся ситуации и ее развитие вызывает беспокойство Банка России. С 1 октября предусматривается увеличение коэффициентов риска для потребительского кредитования и создание в этой связи дополнительных резервов кредитной организации, что уменьшит объем собственного капитала кредитной организации, направляемого для кредитования населения с учетом создаваемых резервов.

Принятые меры должны снизить «аппетит» банков в сегменте потребительского кредитования и снизить вероятность одобрения кредитов физическим лицам с учетом их показателя долговой нагрузки (ПДН)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года граждане РФ взяли кредиты наличными на рекордную сумму в 612 млрд рублей, что на 5% больше чем в июле.

Читайте также: Рекордную сумму кредитов наличными взяли жители России в августе