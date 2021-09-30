Страсбург, Франция, 30 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о последствиях ситуации в Афганистане для стран Европы, сообщается на сайте организации.

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Резолюция была принята в ходе срочных дебатов по ситуации в Афганистане на заседании осенней сессии в Страсбурге. Проект был поддержан 74 голосами, 14 высказались против, 12 воздержались.

«Парламентская ассамблея выражает глубокую озабоченность ситуацией в Афганистане после вывода войск Соединенных Штатов Америки и их союзников и партнеров по НАТО и возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти», — говорится в тексте.

В ПАСЕ подчеркнули, что первоочередной задачей в Афганистане является решение гуманитарного кризиса. Необходимо продолжить эвакуацию иностранных граждан и афганцев, имеющих на это право, и приложить дополнительные усилия для обеспечения координации и эффективности операций по эвакуации, уточнили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Германии в Греции Эрнст Райхель заявил, что в ЕС должны осознавать возможность или даже вероятность прибытия очень большого числа мигрантов из Афганистана.

По его мнению, если партнеры по ЕС будут работать вместе, то они смогут сделать довольно многое. И тем не менее, нужно быть реалистами: даже наилучший пограничный контроль не сможет предотвратить прибытие мигрантов в ЕС, и когда это случится, важно проявить европейскую солидарность.