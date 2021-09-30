Москва, 30 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в России является напряжённой, заявил 30 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряжённая», — сказал премьер-министр, открывая заседание президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.

Он рассказал, что растёт число заболевших, при этом количество пациентов в больницах выросло на четверть за последние две недели.

В заседании приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Минпромторга Денис Мантуров.

В частности, обсуждался ход вакцинации — на текущий момент, по данным Мурашко, первый компонент вакцины приняли свыше 49 млн жителей России. При это полтора миллиона привились «Спутником Лайт» — те, кто ранее переболел коронавирусной инфекцией, а также граждане, проходившие ревакцинацию.