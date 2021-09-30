Москва, 30 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Банки-участники «зонтичного» механизма кредитования Корпорации МСП предоставили предпринимателям кредиты на общую сумму более 1 млрд рублей с момента старта новой программы поддержки бизнеса в сентябре 2021 года.

Cbr.ru Кредитование малого бизнеса

Финансирование направлено компаниям под поручительства Корпорации МСП на сумму 520 млн рублей. Кредиты были предоставлены банками ВТБ, Открытие, РНКБ и ПСБ.

«Первый опыт реализации «зонтичного» механизма уже показал верность выбора стратегии по повышению доступности финансирования бизнеса: в минимальные сроки, бесшовно предприниматель применяет доступные финансовые инструменты и получает необходимый объем финансирования на доступных условиях. Теперь следующим шагом для нас станет масштабирование «зонтичного» механизма и включение в орбиту новой программы поддержки предпринимателей других банков. Тем самым вместе мы повысим охват мерами поддержки предпринимателей как по отраслям экономики, так и по регионам», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Средняя процентная ставка по кредитам, выданным в рамках нового механизма государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, составила 9% годовых. Максимальный объем ставки не превысил 11% годовых, минимальный составил 2,4% годовых. Уровень ставки может быть снижен за счет различных программ поддержки проектов малого и среднего бизнеса.

Кредиты были предоставлены предпринимателям, осуществляющим деятельность в таких отраслях как медицина, производство, торговля и грузоперевозки. Финансирование было направлено, преимущественно, на пополнение оборотных средств, закупку оборудования, приобретение сырья и другие цели.

Первые кредиты были предоставлены предприятиям в Амурской области, Краснодарском крае, Красноярском крае, Москве, Московской области, Оренбургской области, Смоленской область, Татарстане и др. «Зонтичный» механизм поручительств, реализуемый Корпорацией МСП и банками, доступен предпринимателям во всех регионах страны.

Первые получатели финансирования при помощи «зонтичного» механизма положительно оценили работу нового программы поддержки бизнеса. Так, в московской компании Трэнд по перевозке грузов отметили, что при недостаточности собственной залоговой массы поручительство Корпорации играет важную роль при получении кредитных средств. При этом сроки получения финансирования были соблюдены, не было никаких задержек. В краснодарской компании Хим Трейд, которая специализируется на поставках удобрений агрохимических продуктов, отметили, что быстрое оформление кредита по льготной ставке и оперативное получение средств позволило увеличить объем заказов и реализовать проекты в намеченные сроки.

Ранее сообщалось, в рамках реализации пилотного проекта до конца 2021 года компании микро, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 млрд рублей кредитных средств при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму 8 млрд руб. К 2024 году МСП могут получить финансирование на сумму свыше 600 млрд рублей при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму не менее 300 млрд рублей. Основная задача «зонтичного» механизма — расширить доступ к заемному финансированию. «Зонтичный» механизм — дополнительная мера государственной поддержки, реализуемой Правительством в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства.