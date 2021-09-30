Токио, 30 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье Tom’s Racing и японский журнал Safari представили модернизированную версию Toyota Supra A90, посвященную погибшему в 2013 году американскому актёру Полу Уокеру. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Carscoops Toyota Supra от Tom’s Racing

У Пола Уокера было несколько моделей Toyota Supra А80. Одна из машин имела белый оттенок. Поэтому посвящённая актёру версия выполнена в матово-белом цвете.

В «пакет» обновления модели вошли колёсные диски BBS LM размером 20 дюймов, как у Supra, которой персонаж Пола Уокера управлял в заключительных сценах кинофильма «Форсаж 7», а также массивное антикрыло.

В движение модель приводит турбомотор объёмом 3,0 л. Специалисты тюнинг-ателье форсировали двигатель до 420 «лошадей». Вместо заводской подвески были установлены настраиваемые подвески с койловерами.

Ранее компания Land Rover Special Vehicle Operations официально представила специальную версию внедорожника Defender, посвященную 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

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