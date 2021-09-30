Москва, 30 сентября 2021, 14:59 — REGNUM Конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM является элементом борьбы с искажением памяти о Великой Отечественной войне. Об этом 30 сентября во время мероприятия заявил советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров.
«Проведение конференции — это важнейший шаг не только в плане долга и памяти относительно тех событий, но и значимый в плане противостояния разного рода попыткам в информационном пространстве как-то исказить, подорвать нашу веру в том, что мы знаем правду о великой отечественной войне», — сказал историк.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Никифорова в России растет понимание того, что победа в Великой Отечественной войне является заслугой не только армии, но и работников тыла.
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