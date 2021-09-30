Москва, , 14:59 — REGNUM Конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM является элементом борьбы с искажением памяти о Великой Отечественной войне. Об этом 30 сентября во время мероприятия заявил советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров.

Советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров во конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Проведение конференции — это важнейший шаг не только в плане долга и памяти относительно тех событий, но и значимый в плане противостояния разного рода попыткам в информационном пространстве как-то исказить, подорвать нашу веру в том, что мы знаем правду о великой отечественной войне», — сказал историк.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Никифорова в России растет понимание того, что победа в Великой Отечественной войне является заслугой не только армии, но и работников тыла.

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