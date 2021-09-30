Ярославль, 30 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Ярославле новый асфальт на улице 8 марта не прошёл техническую приёмку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии Ярославля.

Укладка асфальта

Ранее свои замечания высказали общественники из групп «Дороги Ярославля» и «Неравнодушный Ярославль». Они отметили, в частности, неровный асфальт и неправильно установленные крышки канализационных колодцев. Также претензии были к дорожной разметке, знакам и недоделанным ограждениям. В мэрии города сообщили, что проблемы есть и с качеством асфальта.

«По результатам очередной проверки работ на улице 8 Марта техническим надзором были выявлены нарушения процесса укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Подрядной организации выдано предписание на устранение замечаний. После завершения повторной асфальтировки вырубки дорожного полотна повторно отправятся на экспертизу. После чего комиссия выйдет на объект и проверит качество работ», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Ремонт улицы 8 марта в Красноперекопском районе города ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик работ — ООО «Профиль плюс», которое возглавляет депутат муниципалитета Ярославля Илья Горохов. Ремонт дороги ведётся уже полгода. Ранее вопрос о сроках поднимался 14 сентября на заседании комитета по градостроительству транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной думы. Тогда завершить ремонт 28 сентября пообещал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.