В Ярославле сделанная по нацпроекту дорога не прошла экспертизу
Ярославль, 30 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Ярославле новый асфальт на улице 8 марта не прошёл техническую приёмку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии Ярославля.
Ранее свои замечания высказали общественники из групп «Дороги Ярославля» и «Неравнодушный Ярославль». Они отметили, в частности, неровный асфальт и неправильно установленные крышки канализационных колодцев. Также претензии были к дорожной разметке, знакам и недоделанным ограждениям. В мэрии города сообщили, что проблемы есть и с качеством асфальта.
Ремонт улицы 8 марта в Красноперекопском районе города ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик работ — ООО «Профиль плюс», которое возглавляет депутат муниципалитета Ярославля Илья Горохов. Ремонт дороги ведётся уже полгода. Ранее вопрос о сроках поднимался 14 сентября на заседании комитета по градостроительству транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной думы. Тогда завершить ремонт 28 сентября пообещал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.