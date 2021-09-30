Оренбург, 30 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Коллекция изданий А.С. Пушкина «Капитанская дочка» на иностранных языках в Оренбургской областной библиотеке им. Н.К. Крупской пополнилась еще одним фолиантом — фолиантом на сербском языке. Лепту внесла министр культуры региона Евгения Шевченко, побывавшая в командировке и купившая в сербском магазине книгу для коллекции, сообщает пресс-служба министерства.

Kultura.orb.ru Обложка книги на сербском языке

«Капитанская дочка» — для меня не только произведение о любви и чести, но ещё и традиция, которую заложили несколько лет назад в главной Областной библиотеке имени Н.К. Крупской, где собирают коллекцию изданий произведения на разных языках мира. Поэтому теперь, когда бываю в зарубежных командировках, обязательно захожу в книжный магазин и покупаю «Капитанскую дочку». В Сербии мне повезло — нашла в первом же магазине», — сказала глава минкульта.

Это уже вторая «Капитанская дочка», привезенная министром из служебной командировки. До этого Евгения Шевченко пополнила коллекцию книгой, изданной Национальным институтом японской литературы и проиллюстрированой гравюрами Тайсо Ёситоси — первым японским художником-иллюстратором пушкинских произведений.

На сегодняшний день эксклюзивная коллекция «Капитанских дочек» оренбургской библиотеки насчитывает более 200 экземпляров книг на иностранных языках, в частности, французском, английском, немецком, вьетнамском, греческом, сербском, болгарском, македонском, китайском, японском, эстонском, латышском, украинском, казахском, чешском, греческом, испанском, итальянском, арабском, хорватском, португальском, румынском, шведском языках.

Самое раннее издание для коллекции подарил писатель из Швейцарии Жиль Зильберштейн. Книга издана в 1869 году в Париже.

Как уже сообщало ИА REGNUM, идея коллекционирования книг на иностранном языке принадлежит Оренбургскому благотворительном у фонду «Евразия». ее начали реализовывать в 2015 году.