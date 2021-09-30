Цхинвал, 30 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. На пограничном посту Нижний Зарамаг на выезде из России в Южную Осетию в ночь на 30 сентября образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщает агентство «Рес».

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По данным журналистов, депутаты парламента республики в связи с этим решили прервать отпуск и провести внеочередное заседание.

«Сессию инициировали депутаты. Заседание планируют провести в четверг в 16:00 и посвятят его проблемам на таможенном посту Нижний Зарамаг», — сообщили журналистам в пресс-службе.

В таможенном комитете Южной Осетии сообщили агентству, что пробка, скорее всего, образовалась в связи окончанием 30 сентября льготного периода въезда на территорию ЕАЭС автомобилей, зарегистрированных в Южной Осетии. Большинство владельцев авто решили продлить этот период в последний день. Ожидается, что 1 октября пробки не будет.