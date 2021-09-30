Аткарский район, Саратовская область, 30 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Саратовской области сохраняется напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Заведующий инфекционным отделением Аткарской районной больницы Андрей Мискарян обратился к жителям и рассказал о критическом положении в лечебном учреждении. Видеоролик с его обращением появился на канале «Аткарская газета» в you-tube.

Госпиталь

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По словам медика, ситуация с коронавирусной инфекцией в Аткарском районе очень тяжелая.

«На 65 койках инфекционного отделения находятся 72 человека. Некоторые из них — в крайне тяжелом состоянии. Ситуация с переводами в другие ковид-госпитали очень сложная», — заявил он, обратившись к жителям с просьбой минимизировать контакты с пожилыми родственниками, носить маски и чаще мыть руки.

«Вакцина спасает жизни. Она реально спасает жизни. Несмотря на все наши усилия, у нас люди умирают ежедневно. Медперсонал работает на грани своих возможностей. Материальный ресурс на грани. У меня нет слов. Ситуация критичная», — утверждает Андрей Мискарян.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области обновлен рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки. За минувший день зарегистрировали 31 летальный исход среди пациентов с коронавирусом. По информации регионального минздрава, общее число жертв COVID-19 на 30 сентября составляет 2980 человек.

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