Москва, 30 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Bubble Comics анонсировала Bubble Comics Con — масштабный фестиваль, посвящённый комиксам издательства. Трейлер события был опубликован 30 сентября на YouTube-канале компании.

Цитата из к/ф «Майор Гром». реж Владимир Беседин. 2017. Россия Оригинальная маска

Bubble Comics Con пройдёт 30 и 31 октября 2021 года в «Экспоцентре» в Москве. Дополнительные детали мероприятия пока не сообщаются.

Добавим, что Bubble Comics — это крупное российское издательство, выпускающее свои авторские комиксы о русских супергероях. В 2021 году компания также выпустила первый полнометражный фильм на их основе — «Майор Гром: Чумной Доктор».